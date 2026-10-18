Белоруска Ткачева победила в многоборье на турнире на призы Лобач

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Дворце художественной гимнастики определились первые призеры международного турнира на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.



Победу в самом престижном виде программы - многоборье у сениорок - одержала белоруска Дарья Ткачева, которая за выступления с четырьмя предметами получила 111,590 балла. Второе и третье места заняли наши Анна Каменщикова (109,380) и Анна Кондрашина (108,270). Полностью белорусским оказался пьедестал и у юниорок: золото завоевала Ксения Бондаренко, вслед за ней расположились Вера Конопацкая и Мария Бурак.



Также в субботу были определены призеры командного турнира, участие в котором приняли 20 квартетов, названных в честь великих художников. В составы четверок вошли по одной грации каждой возрастной категории - сениорки, юниорки, пре-юниорки и дети. Наибольшую сумму набрали наши Дарья Грохотова, Нелли Самоховец, Анна Манулик и россиянка Каролина Пахтусова (команда Огюста Ренуара).



18 октября во Дворце художественной гимнастике станут известны медалистки в отдельных упражнениях. Всего участие в XXII международном турнире на призы Марины Лобач принимают 100 граций из семи стран: Беларуси, России, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Колумбии и Мексики.-0-