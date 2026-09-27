Белоруска Штыхецкая взяла бронзу на брусьях на этапе мирового Кубка вызова в Париже

Кроме того, 27 сентября наша Каролина Федонюк показала восьмой результат в опорном прыжке. Этап мирового Кубка вызова в Париже является последним крупным стартом перед чемпионатом мира по спортивной гимнастике, который пройдет в голландском Роттердаме с 17 по 25 октября.-0-





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27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска София Штыхецкая стала призером финального этапа мирового Кубка вызова по спортивной гимнастике 2026 года в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.Наша спортсменка поднялась на подиум по итогам соревнований на разновысоких брусьях. В финале Штыхецкая набрала за свою программу 14,100 балла и завоевала бронзу, опередив девушек из Великобритании, Франции, Украины, Канады и Хорватии. Первое и второе места заняли француженка Елена Кола (14,300) и шведка Эмели Вестлунд (14,266).Всего участие в упражнении на брусьях приняли 36 гимнасток. Эта медаль стала для Штыхецкой второй на международных турнирах FIG в сезоне-2026, в марте белоруска была третьей на брусьях на этапе Кубка мира в Баку. Также в нынешнем году София входила в десятку лучших на чемпионате Европы.