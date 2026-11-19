19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анна Максимова стала победительницей чемпионата мира по мультиспорту, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.
Девушки 19 ноября соревновались в кросс-дуатлоне. Участницы преодолели 29-километровую дистанцию, состоявшую из бега по пересеченной местности на 6,3 км, гонки на 19,7 км на горном велосипеде и заключительного бегового этапа на 3 км. Анна Максимова финишировала первой с результатом 1 час 25 минут 22 секунды, ближайшая из соперниц россиянка Светлана Чижикова отстала на полторы минуты.
Ранее на планетарном форуме в ОАЭ Анна завоевала бронзовую медаль в кросс-триатлоне. 20 ноября Максимова, Никита Котенев и Алина Синевич поспорят за медали в акватлоне (бег + плавание). Чемпионат мира по мультиспорту в Абу-Даби является последним международным стартом 2026 года для наших атлетов.-0-
Спорт
19 ноября 2026, 11:20
Белоруска Максимова завоевала золото чемпионата мира в кросс-дуатлоне
Фото Минспорта
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