Белоруска Лашкевич стала чемпионкой Европы по плаванию на спине среди глухих

Первое золото континентального форума в немецком Фрайбурге нашей стране принесла Анна Лашкевич, которая одержала победу на дистанции 200 м на спине. Ее соотечественница Нелли Меркулова финишировала в этом финале третьей, между двумя белорусками расположилась россиянка Софья Давлетшина.
Также 28 октября наша Злата Лось стала четвертой на 200-метровке вольным стилем.
Чемпионат Европы по плаванию среди глухих продлится по 31 октября, на данный момент в активе белорусской команды восемь медалей турнира.-0-