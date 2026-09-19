Белоруска Лапаева победила на Кубке мира в боевом самбо

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Елизавета Лапаева завоевала золото на проходящем в столице Таджикистана Душанбе Кубке мира по самбо 2026 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Наша спортсменка одержала победу в боевом самбо в весовой категории до 59 кг. В четвертьфинале Лапаева прошла россиянку Ольгу Медведеву (5:0), в полуфинале справилась с Даной Баяхын из Казахстана (5:0), а в поединке за золото нанесла поражение израильтянке Рони Нисимиан (4:1). В прошлом году белоруска была на Кубке мира второй, также Елизавета является призером чемпионатов мира и Европы.



Ранее 19 сентября наши спортсмены завоевали четыре бронзовые медали - на пьедестал поднялись Владислав Бурдь (до 58 кг), Максим Романов (до 79 кг), Владислав Норка (до 88 кг) и Арсений Малицкий (свыше 98 кг). В воскресенье в Душанбе состоятся соревнования в женском спортивном самбо, где выступят семь белорусок. Всего участие в Кубке мира принимают более 230 атлетов из 14 стран.-0-