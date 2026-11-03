Белоруска Яскевич вошла в топ-10 чемпионата мира в стрельбе из пистолета с 50 м





На главном старте сезона Беларусь представлена пятью стрелками из пистолета. В состав нашей команды вошли чемпионка Европы Любовь Яскевич, призер взрослого континентального форума и обладательница золота ЧЕ среди молодежи Александра Петрова, чемпион Европы среди юниоров в команде Владислав Демеш, а также победители II Игр стран СНГ в Минске Иван Казак и Зоя Дасько.





Первым видом программы с участием белорусов стали соревнования в стрельбе с 50 м из малокалиберного пистолета. У женщин Яскевич набрала 532 очка и заняла девятое место, Петрова показала 16-й результат (519). Чемпионкой мира стала турчанка Шеввал Тархан (546), в тройку призеров также вошли девушки из Армении и Казахстана.





В этой же дисциплине у мужчин Иван Казак замкнул топ-20, Владислав Демеш - 39-й, золото завоевал россиянин Антон Аристархов. 4 ноября мужчины разыграют медали в скоростной стрельбе из пистолета с 25 м. Планетарный форум с участием более тысячи спортсменов из 91 страны продлится в Катаре по 13 ноября.-0-

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены начали выступления на чемпионате мира по пулевой стрельбе 2026 года, который принимает столица Катара Доха, сообщает корреспондент БЕЛТА.