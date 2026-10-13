Белоруска Хондошко номинирована на звание спортсменки года в мировом синхронном плавании

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Василина Хондошко номинирована Международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics) на звание "Спортсменка года" в синхронном плавании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.



На звание также претендуют немка Клара Бляйер, британка Изабель Торп, итальянка Энрика Пикколи и француженки Ромен Люнель и Лейлис Алавес. В текущем сезоне Василина взяла золото чемпионата Европы в произвольной программе и серебро в технической, а также неоднократно становилась призером этапов Кубка мира по синхронному плаванию.-0-