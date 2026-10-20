20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В казахстанском Шымкенте стартовал международный турнир Гран-при по пулевой стрельбе памяти Владимира Почивалова с участием белорусов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.
В первый день турнира состоялись женские соревнования в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 м из положения лежа. Бронзовым призером с результатом 624,3 балла стала наша Елизавета Гавриленко, менее одного очка ей уступила соотечественница Николь Куриленок. Еще одна белоруска Дарья Чуприс заняла седьмое место (620,9).
В стрельбе из пневматического пистолета на 10 м у мужчин наш Владислав Демеш стал шестым.
Этап Гран-при в Казахстане с участием 216 спортсменов из 12 стран продлится по 27 октября. Данный турнир является последним стартом перед чемпионатом мира по пулевой стрельбе, который начнется в Катаре 1 ноября.-0-
Спорт
20 октября 2026, 12:57
Белоруска Гавриленко стала третьей в стрельбе из винтовки на турнире Гран-при в Казахстане
Фото НОК
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