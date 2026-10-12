Белоруска Бородинова стала пятой на юниорском первенстве Европы по тяжелой атлетике 

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В албанском Дурресе стартовал чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи с участием белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Первым видом программы стали соревнования в весовой категории до 49 кг среди девушек не старше 20 лет, где нашу страну представляла Варвара Бородинова. В сумме за два упражнения белоруска набрала 155 кг (69+86), показав пятый результат среди десяти участниц. От тройки призеров Варвару отделили 4 кг. Две верхние строчки заняли представительницы Турции.



Всего на первенство континента заявились 20 белорусских штангистов (по 10 в каждой возрастной группе). В категории-U20 выступят Евгения Ильина (до 57 кг), Ольга Галынская (до 61 кг), Мария Иванова, Дарья Харланчук (обе - до 77 кг), Екатерина Лещук (свыше 86 кг), Даниил Блоцкий (до 65 кг), Олег Копа, Владислав Андрухович (оба - до 85 кг) и Артем Рогожинский (свыше 110 кг).



За медали среди молодежи до 23 лет поспорят Яна Савенок (до 57 кг), Инна Мельянец (до 61 кг), Екатерина Тимошенко (до 77 кг), Елена Бондикова (свыше 86 кг), Роман Якушев, Артур Якушев (оба - до 75 кг), Андрей Балбышев (до 85 кг), Игнатий Павлюковец (до 95 кг), Владислав Сакович (до 110 кг) и Роберт Куровский (свыше 110 кг).



Всего континентальный форум-U20/U23 по тяжелой атлетике собрал в Албании почти 400 штангистов из 38 стран. Турнир продлится по 19 октября.-0-