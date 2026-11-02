Белоруска Белявская стала шестой на ЮОИ на стометровке вольным стилем

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская пловчиха Полина Белявская вошла в шестерку лучших в первом виде программы на IV летних юношеских Олимпийских играх в Сенегале, сообщает корреспондент БЕЛТА.Во второй день ЮОИ наша спортсменка спорила за медали на стометровке вольным стилем. В восьмерку финалисток Белявская пробилась с шестым временем среди 64 участниц, в финале Полина преодолела дистанцию за 57,17 сек. и также финишировала шестой.Золото завоевала хорватка Ана Бобанович (55,89), в тройку призеров вошли девушки из Новой Зеландии и Индии. Соревнования по плаванию завершатся в Дакаре 6 ноября, нашу страну в бассейне также представляет Максим Машлякевич.Всего в состав белорусской делегации на ЮОИ-2026 вошли семь атлетов. Дзюдоистка Александра Князева уже завершила участие, далее в Сенегале выступят фехтовальщик Денис Маслов, тхэквондист Богдан Алиев, стрелок из лука Глеб Акуневич и представитель брейк-данса Георгий Соловей.Мультиспортивный форум для спортсменов в возрасте до 18 лет продлится по 13 ноября. Соревнования собрали более 2600 юношей и девушек из 204 стран, в розыгрыше - 153 комплекта наград в 25 видах спорта.-0-Фото Дениса Костюченко, НОК - БЕЛТА