Белорус Воронько выиграл международный турнир по троеборью в Ратомке

В самой престижной программе уровня сложности "4 звезды" в коротком формате (CCI4*-S) победу одержал белорусский всадник Роман Воронько на коне по кличке Вахмистр. В программах уровня "3 звезды" первые места заняли наша Елена Манулик и Аргумента (длинный формат), а также россиянка Марина Ирбитская и Кассио (короткий формат).
"Конноспортивная база в Ратомке соответствует мировому уровню и обладает необходимыми возможностями для проведения международных соревнований по всем трем олимпийским дисциплинам конного спорта, - отметил глава судейской коллегии британец Лес Смит. - В эти три дня зрители и официальные лица увидели настоящий спорт, а участники продемонстрировали достойный уровень подготовки".
Пять домашних международных турниров в 2026 году позволили нашим всадникам восстановить международные категории и выполнить нормативы для участия в соревнованиях Гран-при 4*. По итогам сезона 12 спортивных пар из Беларуси имеют квалификацию для участия в олимпийском отборочном турнире в 2027 году.-0-