Белорус Туравинов победил на турнире серии Гран-при по тхэквондо в Республике Корея

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский тхэквондист Роман Туравинов стал победителем престижного турнира мировой серии Гран-при в корейском Муджу, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Наш спортсмен завоевал золото в весовой категории до 80 кг. В первом круге Туравинов прошел испанца Микеля Фернандеса, во втором раунде победил китайца Сиана Циджана, в четвертьфинале выбил чилийца Хоакина Черчилля, а в полуфинале одолел бразильца Энрике Родригеша. В финальном поединке белорус справился с американцем Карлом Николасом.



Ранее в нынешнем году Роман стал чемпионом Европы по тхэквондо. Всего в состав нашей команды на турнир серии Гран-при в Республике Корея вошли четыре спортсмена. Георгий Гурциев (до 58 кг) потерпел неудачу в 1/16 финала, Юлия Витко (до 57 кг) завершила участие в одной восьмой. Далее в Муджу выступит Артем Плонис (свыше 80 кг).-0-