Белорус Тихонов стал чемпионом мира по быстрым шашкам

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы завоевали две награды в быстрой программе на чемпионате мира по шашкам-64 в Московской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.



Золото в рапиде у мужчин выиграл международный гроссмейстер белорус Артем Тихонов, бронзовым призером среди женщин стала наша Евгения Швед. Днем ранее победу в молниеносной игре (блице) одержал Игорь Михальченко.



С 6 по 12 сентября на чемпионате мира в Химках пройдут соревнования в классической программе. Всего участие в планетарном форуме принимают более 80 шашистов из 28 стран, Беларусь представляют десять человек.-0-