5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы завоевали две награды в быстрой программе на чемпионате мира по шашкам-64 в Московской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.
Золото в рапиде у мужчин выиграл международный гроссмейстер белорус Артем Тихонов, бронзовым призером среди женщин стала наша Евгения Швед. Днем ранее победу в молниеносной игре (блице) одержал Игорь Михальченко.
С 6 по 12 сентября на чемпионате мира в Химках пройдут соревнования в классической программе. Всего участие в планетарном форуме принимают более 80 шашистов из 28 стран, Беларусь представляют десять человек.-0-
Спорт
05 сентября 2026, 20:52
Белорус Тихонов стал чемпионом мира по быстрым шашкам
Артем Тихонов. Фото Минспорта
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