Белорус Соловей вышел в четвертьфинал турнира по брейкингу на юношеской Олимпиаде

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 12 ноября 2026
Минск-Уручье +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:34 Россия от переговоров не отказывается, но жестов доброй воли больше нет - эксперт Общество
21:58 В авангарде событий. В Минске подвели итоги молодежной премии "За дело!" Общество
21:56 Бельгийцы обошли итальянцев в группе Лиги наций УЕФА Спорт
21:49 Хоккеисты "Динамо-Шинника" дважды за два дня проиграли в Туле Спорт
21:45 Постановку "Денис Давыдов. История о Гродно" представили на суд любителей театра города над Неманом Культура
21:41 Парламентарии Беларуси и Камбоджи видят потенциал для наращивания объемов взаимной торговли - Маркевич Экономика
21:32 "Травиата", балетные премьеры и сказки. В Минске гастролирует театр из Мордовии Культура
21:27 Белорус Соловей вышел в четвертьфинал турнира по брейкингу на юношеской Олимпиаде Спорт
21:25 Лучшего педагога допобразования выберут в Минске 24-26 ноября Общество
21:12 Минсельхозпрод определил, как будет оцениваться эффективность использования господдержки АПК Экономика
21:03 Минюст США проводит несколько расследований в отношении Nvidia - СМИ В мире
20:58 Ожирение в пубертатный период повышает вероятность развития сахарного диабета второго типа - профессор Общество
20:55 "МИНСК" проиграл домашний матч Единой молодежной лиги ВТБ Спорт
20:49 В Минской области для улучшения работы пассажирского транспорта приобретено 68 автобусов за девять месяцев Регионы
20:47 Эмиссары США поддержали идею о гуманитарной миссии в Константиновке - Ушаков В мире
20:31 Пять МТК на 4,2 тыс. голов введены в эксплуатацию в Минской области в текущем году Регионы
20:30 В МИД сравнили приграничный периметр вокруг Беларуси с автозаправкой с разлитым топливом Политика
20:24 Секрета рассказал, о чем западные дипломаты говорят за закрытыми дверями Политика
20:20 Эксперт о том, почему ядерное оружие у границ создает дилемму безопасности и как ОДКБ должна отвечать Общество
20:15 Чеботарь: продолжается работа по реализации приоритетов Программы-2030 Общество
20:10 Секрета: Евразийская хартия может стать началом большого интеграционного процесса Политика
20:01 Вчера Абу-Даби, сегодня Москва. Как проходят переговоры по Украине? В мире
19:53 Биатлонистка Федькович стала третьей в спринте на зимних играх паралимпийцев в Югре Спорт
19:45 В МИД Беларуси рассчитывают на прогресс в отношениях с ЕС Политика
19:40 Более 1,2 млн кв.м жилья планируют построить в Минской области в 2027 году Регионы
19:37 Сила и стабильность Евразии зиждутся на синергии между Востоком и Западом - замглавы МИД Политика
19:30 Уиткофф сообщил о согласовании нового раунда трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию В мире
19:20 Некоторые британские больницы закрывают палаты из-за массовой вспышки чесотки - СМИ В мире
19:16 Валовой региональный продукт Минской области за январь-сентябрь увеличился на 2,5% Регионы
19:09 Белорусский центр народной дипломатии ШОС создан в Минске Общество
Все новости
Все новости

Белорус Соловей вышел в четвертьфинал турнира по брейкингу на юношеской Олимпиаде

Опубликовано:

Логотип БелТА
Спорт
12 ноября 2026, 21:27

Белорус Соловей вышел в четвертьфинал турнира по брейкингу на юношеской Олимпиаде

Георгий Соловей
Георгий Соловей
Георгий Соловей
12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Георгий Соловей стал четвертьфиналистом турнира по брейкингу на IV летних юношеских Олимпийских играх в столице Сенегала Дакаре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На турнире стартовали 12 брейкеров, которые были разделены на три квартета. В группе В Соловей выиграл батлы у сверстников из Колумбии и Дании, а также уступил танцору из Польши. Георгий вышел в четвертьфинал со второго места в пуле, следующим соперником выступающего под ником Gera белоруса станет Leo из Италии.

Все баттлы плей-офф вплоть до финала пройдут в заключительный день юношеской Олимпиады 13 ноября. На данный момент в активе белорусской команды две бронзовые медали сенегальского форума, которые завоевали пловцы Максим Машлякевич и Полина Белявская.-0-
Теги
Беларусь Олимпиада
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Бельгийцы обошли итальянцев в группе Лиги наций УЕФА
Скриншот видео федерации хоккея Беларуси Хоккеисты "Динамо-Шинника" дважды за два дня проиграли в Туле
Фото из архива "МИНСК" проиграл домашний матч Единой молодежной лиги ВТБ
Дарья Федькович. Фото из личного архива Биатлонистка Федькович стала третьей в спринте на зимних играх паралимпийцев в Югре
Фото из архива Футболисты Исландии и Греции сыграли вничью в квалификации молодежного ЧЕ
Фото Unsplash Белорусский батутист Щербаков стал чемпионом мира среди юношей до 12 лет
  • Главная
  • Белорус Соловей вышел в четвертьфинал турнира по брейкингу на юношеской Олимпиаде
    • Главное
    Политическая воля и скорость. Лукашенко назвал приоритеты в укреплении ОДКБ
    ЖКХ, медицина и соцсфера. С какими вопросами белорусы обращались на горячую линию V ВНС 
    Современные методы борьбы с киберпреступностью обсуждают на международной конференции в Минске
    Какие страны примут участие в выставке PRODEXPO-2026, рассказали в "Белгоспищепроме"
    Топ-новости
    Сила и стабильность Евразии зиждутся на синергии между Востоком и Западом - замглавы МИД
    Беларусь представит национальную экспозицию на международной выставке Vietnam Expo
    По-хозяйски бережно распоряжаются землей. В Поставах чествовали работников агропромышленного комплекса
    От масштабных инвестпроектов до обучения на предприятиях: замминистра экономики о предварительных итогах 2026 года 
    Беларусь и Вьетнам расширяют сотрудничество в сфере государственного контроля и аудита
    В Беларуси утвердили объемы закупок сельхозпродукции для госнужд на 2027 год 
    От ТВ к кино: онлайн-кинотеатр МТС меняет имя и расширяет контент
    Конвертировать политическое доверие в совместные проекты. Посол Монголии об итогах визита на высшем уровне в Минск 
    Гражданин Беларуси травмирован в Брянской области в результате атаки дрона
    Пять рубежей против мошенничества при покупке станков с ЧПУ: как снизить риски до перевода средств
    В Беларуси расширяют возможности раннего выявления рака: в 2025 году провели около 1 млн скринингов 
    "Это живой организм". Как превратить муку и воду в кулинарный шедевр - главные секреты от директора хлебозавода
    Иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси $6,4 млрд за январь-сентябрь - Белстат
    "Литвинович - лучший в мире даже с травмой". Команду по прыжкам на батуте наградили в Минспорта 
    Новые рынки сбыта и крупные инвестпроекты: за счет чего растет экономика Могилевской области
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.