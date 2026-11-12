Белорус Соловей вышел в четвертьфинал турнира по брейкингу на юношеской Олимпиаде

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Георгий Соловей стал четвертьфиналистом турнира по брейкингу на IV летних юношеских Олимпийских играх в столице Сенегала Дакаре, сообщает корреспондент БЕЛТА.





На турнире стартовали 12 брейкеров, которые были разделены на три квартета. В группе В Соловей выиграл батлы у сверстников из Колумбии и Дании, а также уступил танцору из Польши. Георгий вышел в четвертьфинал со второго места в пуле, следующим соперником выступающего под ником Gera белоруса станет Leo из Италии.





Все баттлы плей-офф вплоть до финала пройдут в заключительный день юношеской Олимпиады 13 ноября. На данный момент в активе белорусской команды две бронзовые медали сенегальского форума, которые завоевали пловцы Максим Машлякевич и Полина Белявская.-0-