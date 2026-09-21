Белорус Скоренов набрал два очка в победном матче "Северстали" в КХЛ 

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты помогли своим командам заработать очки в матчах понедельника в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Череповецкая "Северсталь" на выезде обыграла хабаровский "Амур" под руководством белорусского специалиста Александра Андриевского (4:1). Нападающий гостей Александр Скоренов отдал голевой пас при первом взятии ворот "тигров", после чего отличился сам. Эта шайба стала для нашего форварда дебютной в сезоне КХЛ. "Северсталь" прервала серию из четырех поражений и поднялась в топ-8 на Западе.



В еще одном матче на Дальнем Востоке "Адмирал" в серии буллитов уступил ЦСКА (3:4). Автором одной из шайб в составе "моряков" стал белорус Егор Чезганов, у "армейцев" на лед выходил наш Иван Дроздов. Московский клуб выиграл третий поединок подряд и сейчас занимает четвертое место Западной конференции. "Адмирал" и "Амур" идут на Востоке седьмым и девятым соответственно.-0-