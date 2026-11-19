19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Егор Сидоров вошел в число лучших игроков матча регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Клуб Сидорова "Сан-Диего" дома разгромил "Бейкерсфилд" со счетом 7:1. Белорус открыл счет в начале стартовой трети, а в середине второго периода забросил пятую шайбу своей команды. Форвард завершил встречу с показателем полезности "+2" и по итогам игры был признан третьей звездой. Егор впервые в сезоне набрал больше очка за игру, всего за 15 матчей чемпионата Сидоров заработал 6 (3+3) баллов за результативность.-0-
Спорт
19 ноября 2026, 10:55
Белорус Сидоров с дублем стал третьей звездой победного матча "Сан-Диего" в АХЛ
Фото ХК "Сан-Диего
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