19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Егор Сидоров вошел в число лучших игроков матча регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Клуб Сидорова "Сан-Диего" дома разгромил "Бейкерсфилд" со счетом 7:1. Белорус открыл счет в начале стартовой трети, а в середине второго периода забросил пятую шайбу своей команды. Форвард завершил встречу с показателем полезности "+2" и по итогам игры был признан третьей звездой. Егор впервые в сезоне набрал больше очка за игру, всего за 15 матчей чемпионата Сидоров заработал 6 (3+3) баллов за результативность.-0-