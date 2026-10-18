Белорус Рогожинский завоевал золото в рывке на юниорском ЧЕ по тяжелой атлетике 

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артем Рогожинский выиграл золотую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи в Албании, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Наш штангист соревновался в весе свыше 110 кг среди атлетов до 20 лет. В рывке Рогожинский совершил удачные попытки на 160 кг, 165 кг и 169 кг и стал обладателем малого золота в этом упражнении. Результат в толчке (195 кг) не позволил белорусу бороться за медаль по сумме: в двоеборье Артем набрал 364 кг и замкнул топ-5, отставание от призовой тройки составило 12 кг.



Ранее на континентальном форуме в Албании наша Екатерина Тимошенко остановилась в шаге от подиума в категории до 77 кг среди девушек до 23 лет, а Екатерина Лещук заняла шестое место в весе свыше 86 кг у юниорок до 20 лет. Последние комплекты наград турнира будут разыграны 19 октября.-0-