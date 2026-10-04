Белорус Рекиш завоевал бронзу этапа Кубка Европы-U23 по фехтованию в Болгарии

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фехтовальщик Алексей Рекиш стал призером этапа молодежного Кубка Европы в столице Болгарии Софии, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Участие в турнире по фехтованию на шпагах приняли 35 спортсменов из десяти стран. На групповом этапе Рекиш одержал пять побед в шести боях, а в плей-офф прошел македонца Петара Србиноски (15:6), итальянца Марко Феррариса (15:9) и турка Ялгина Йетера (15:11). В полуфинале Алексей уступил Даниилу Замковому из Латвии (11:15) и стал обладателем бронзы.



Также нашу страну на соревнованиях в Софии представляла Яна Собаль, которая заняла девятое место в фехтовании на саблях.-0-