Белорус Рекиш завоевал бронзу этапа Кубка Европы-U23 по фехтованию в Болгарии

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 5 октября 2026
Минск-Уручье +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:58 В Молдове более десяти населенных пунктов могут остаться без воды В мире
00:33 В норвежском Халдене два человека погибли, один пострадал в ходе стрельбы В мире
00:10 В Бразилии завершилось голосование на президентских выборах В мире
04.10.26
04.10.26 23:46 Швейцария попала под удар украинских колл-центров - СМИ В мире
04.10.26 23:27 В Шумилинском районе в ДТП погиб мотоциклист Происшествия
04.10.26 23:08 Зеленский и Мерц не пришли к соглашению о членстве Украины в ЕС В мире
04.10.26 22:58 "Донорство стимулирует поддерживать свое здоровье". Минчане о мотивации сдавать кровь и ее компоненты Общество
04.10.26 22:45 Второй пилот Flydubai планировал разбить самолет о терминал аэропорта Бен-Гурион - СМИ В мире
04.10.26 22:36 Стрельба на вечеринке в Джорджии: 2 человека погибли, 35 пострадали В мире
04.10.26 22:18 Главы НОК и Европейского союза дзюдо обсудили участие белорусов в мероприятиях EJU Спорт
04.10.26 22:10 В Боснии и Герцеговине завершилось голосование на всеобщих выборах, озвучены предварительные результаты В мире
04.10.26 22:01 Муравейко подключится к контролю за стратегическими проектами и работе с обращениями граждан Общество
04.10.26 21:52 Экс-премьер Польши призвал Украину предоставить отчет о полученной военной помощи В мире
04.10.26 21:40 Лукашенко проведет "контрольный срез" развития туризма в Беларуси Президент
04.10.26 21:37 Лукашенко намерен комплексно оценить развитие электротранспорта в Беларуси Президент
04.10.26 21:25 Футболисты Азербайджана победили литовцев в Лиге наций УЕФА Спорт
04.10.26 21:22 Эксперт указал на внутриполитические противоречия в Германии на примере популярности АдГ Общество
04.10.26 21:17 В Белгосфилармонии прошел гала-концерт во время Дней культуры Самарской области Культура
04.10.26 21:03 Испанец Хуан Диас стал главным тренером "МЛ Витебск" Спорт
04.10.26 20:53 Белорусские самбисты выиграли 20 медалей молодежного первенства мира в Греции Спорт
04.10.26 20:41 Почему Лукашенко лично встречается с российскими губернаторами, рассказал эксперт Общество
04.10.26 20:31 Гармония души и тела: осенний конкурс красоты объединил разные поколения моделей Общество
04.10.26 20:25 У заболевшей в Иркутской области выявили пневмонию неустановленной этиологии В мире
04.10.26 20:06 В Астане назвали победителей крупнейшего международного фестиваля ИИ-фильмов В мире
04.10.26 19:45 Белорус Рекиш завоевал бронзу этапа Кубка Европы-U23 по фехтованию в Болгарии Спорт
04.10.26 19:33 В США 12-летняя девочка погибла в перестрелке из-за парковочного места В мире
04.10.26 19:25 "Нэшвилл" вызвал Пинчука в основную команду Спорт
04.10.26 19:21 Последствия наводнений в Таиланде затронули более 3,26 млн человек В мире
04.10.26 19:16 Спортсмены ВРЗ победили БЧ в чемпионате Беларуси по мини-футболу Спорт
04.10.26 19:13 "Лида" забросила шесть шайб "Могилеву", "Неман" прервал серию поражений Спорт
Все новости
Все новости

Белорус Рекиш завоевал бронзу этапа Кубка Европы-U23 по фехтованию в Болгарии

Опубликовано:

Логотип БелТА
Спорт
04 октября 2026, 19:45

Белорус Рекиш завоевал бронзу этапа Кубка Европы-U23 по фехтованию в Болгарии

Алексей Рекиш. Фото Минспорта
Алексей Рекиш. Фото Минспорта
Алексей Рекиш. Фото Минспорта
4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фехтовальщик Алексей Рекиш стал призером этапа молодежного Кубка Европы в столице Болгарии Софии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Участие в турнире по фехтованию на шпагах приняли 35 спортсменов из десяти стран. На групповом этапе Рекиш одержал пять побед в шести боях, а в плей-офф прошел македонца Петара Србиноски (15:6), итальянца Марко Феррариса (15:9) и турка Ялгина Йетера (15:11). В полуфинале Алексей уступил Даниилу Замковому из Латвии (11:15) и стал обладателем бронзы.

Также нашу страну на соревнованиях в Софии представляла Яна Собаль, которая заняла девятое место в фехтовании на саблях.-0-
Теги
Болгария фехтование
Новости рубрики Спорт
Фото пресс-службы НОК Главы НОК и Европейского союза дзюдо обсудили участие белорусов в мероприятиях EJU
Фото azertag.az Футболисты Азербайджана победили литовцев в Лиге наций УЕФА
Хуан Диас. Фото sport5.by Испанец Хуан Диас стал главным тренером "МЛ Витебск"
Фото Минспорта Белорусские самбисты выиграли 20 медалей молодежного первенства мира в Греции
Виталий Пинчук. Фото nhl.com "Нэшвилл" вызвал Пинчука в основную команду
Фото из архива sport5.by Спортсмены ВРЗ победили БЧ в чемпионате Беларуси по мини-футболу
  • Главная
  • Белорус Рекиш завоевал бронзу этапа Кубка Европы-U23 по фехтованию в Болгарии
    • Главное
    Кадровый день, грани многовекторности и откровенный разговор с премьерами. Итоги недели Президента
    Лукашенко намерен комплексно оценить развитие электротранспорта в Беларуси
    Имя тебе - Учитель! Новая жизнь старых фотографий белорусских педагогов из архива БЕЛТА
    Какие объекты здравоохранения планируют открыть в Минске в следующем году?
    Топ-новости
    Лукашенко проведет "контрольный срез" развития туризма в Беларуси
    Муравейко подключится к контролю за стратегическими проектами и работе с обращениями граждан
    Главы НОК и Европейского союза дзюдо обсудили участие белорусов в мероприятиях EJU
    Почему Лукашенко лично встречается с российскими губернаторами, рассказал эксперт
    "Нет ничего прекраснее детской радости от успеха". Учитель года о победе и профессии
    Посещать леса запрещено в пяти районах Беларуси
    Как укрепить иммунитет и почему важна вакцинация, рассказал эксперт
    МВД за сутки заблокировало возможность платежей по трем иностранным реквизитам, используемым мошенниками
    В Белгосфилармонии прошел гала-концерт во время Дней культуры Самарской области
    "Моя главная задача - влюбить ребят в профессию". Как педагог минского колледжа зажигает звезды кулинарного искусства
    В России завершилась активная фаза совместных учений сил ОДКБ
    "Вложения минимальны". Ливри пояснил причину протестов старшеклассников во Франции
    "Десяток не жалею никогда". Как заслуженный педагог из Гомеля влюбляет школьников в свой предмет
    Ершова и Лебедева взяли золото и серебро на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Италии
    Белорусские самбисты выиграли 20 медалей молодежного первенства мира в Греции
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.