4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фехтовальщик Алексей Рекиш стал призером этапа молодежного Кубка Европы в столице Болгарии Софии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Участие в турнире по фехтованию на шпагах приняли 35 спортсменов из десяти стран. На групповом этапе Рекиш одержал пять побед в шести боях, а в плей-офф прошел македонца Петара Србиноски (15:6), итальянца Марко Феррариса (15:9) и турка Ялгина Йетера (15:11). В полуфинале Алексей уступил Даниилу Замковому из Латвии (11:15) и стал обладателем бронзы.
Также нашу страну на соревнованиях в Софии представляла Яна Собаль, которая заняла девятое место в фехтовании на саблях.-0-
Спорт
04 октября 2026, 19:45
Белорус Рекиш завоевал бронзу этапа Кубка Европы-U23 по фехтованию в Болгарии
Алексей Рекиш. Фото Минспорта
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