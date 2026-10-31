Белорус Попов стал восьмым на чемпионате мира по тяжелой атлетике





Наш спортсмен соревновался в весе до 75 кг. В рывке Попов показал результат 151 кг, а в лучшей попытке в толчке поднял 186 кг. Сумма упражнений в 337 кг принесла белорусу восьмое место в двоеборье из 38 участников, Егор стал лучшим среди европейцев. Победу одержал Ри Рен Хен из КНДР (365 кг), тройку призеров дополнили штангисты из Индонезии и Таиланда. Ранее в 2026 году Попов завоевал бронзу континентального форума.





Первой из белорусок на помост в Нинбо выходила Юлия Котенева, которая заняла 21-ю позицию в категории до 53 кг. У парней в весе до 70 кг наш Артем Данильчик замкнул топ-5 в толчке, но из-за трех неудачных подходов в рывке остался без итогового результата в двоеборье.





1 ноября на планетарном форуме выступит действующая вице-чемпионка Европы из Беларуси Алина Щепанова (до 61 кг). Нашу страну в Китае представляют восемь штангистов, всего главный старт сезона собрал более 500 тяжелоатлетов из 98 стран. Соревнования продлятся по 8 ноября.-0-

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский штангист Егор Попов вошел в десятку лучших на проходящем в китайском Нинбо чемпионате мира 2026 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.