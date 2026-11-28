28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Плышевский стал бронзовым призером первенства Европы по тхэквондо среди спортсменов в возрасте до 15 лет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.
На прошедшем в столице Румынии Бухаресте турнире Максим поднялся на подиум в весовой категории до 57 кг. По ходу соревнований Плышевский победил сверстников из Словении, Турции и Польши, но в полуфинале уступил турку Барису Нергизу и стал обладателем бронзы.
Всего медали континентального форума-U15 завоевали тхэквондисты из 23 стран. Белорусскую команду в Румынии представили 15 юных атлетов.-0-
Спорт
28 ноября 2026, 20:30
Белорус Плышевский взял бронзу первенства Европы-U15 по тхэквондо
Фото Минспорта
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