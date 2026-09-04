Белорус Михальченко победил в блице на чемпионате мира по шашкам

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Игорь Михальченко одержал победу в первом виде программы на чемпионате мира по шашкам-64 в Московской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.





Международный гроссмейстер Михальченко стал чемпионом мира в молниеносной программе (блице). В этом же виде у девушек наша Полина Петрусева заняла четвертое место. 5 сентября в Химках определятся призеры в быстрых шашках (рапиде), в воскресенье стартуют соревнования в классической программе, которые продлятся по 12 сентября. Всего участие в планетарном форуме принимают более 80 шашистов из 28 стран, Беларусь представляют десять человек.-0-