Белорус Кудинов взял бронзу турнира "Москва - Вселенная карате"

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Иван Кудинов стал призером международных соревнований в российской столице "Москва - Вселенная карате", сообщает корреспондент БЕЛТА.



На групповом этапе турнира в весовой категории свыше 84 кг Иван победил боснийца Харуна Смаджича, серба Углешу Пейовича и россиянина Кирилла Парахина. В четвертьфинале белорус уступил иранцу Махмуду Немати, в утешительном раунде был сильнее Коншау-бия Курманова из России, а в поединке за бронзу одолел венесуэльца Криксона Гузмана.



Ранее в нынешнем году Иван Кудинов стал чемпионом мира среди молодежи. Всего участие в турнире "Москва - Вселенная карате" приняли более 400 спортсменов из четырех десятков стран, Беларусь представили 33 каратиста.-0-