Белорус Глинчук второй год подряд взял бронзу чемпионата мира по борьбе

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Павел Глинчук стал бронзовым призером чемпионата мира по борьбе 2026 года в столице Казахстана Астане, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Представитель греко-римского стиля стал призером в самой тяжелой весовой категории до 130 кг, в поединке за третье место Глинчук со счетом 3:1 победил Рафаэля Цицуашвили из Узбекистана. Год назад белорус завоевал бронзу планетарного форума в Хорватии, а в апреле 2026-го стал третьим на чемпионате Европы в Албании.
На старте турнира в Астане Павел одолел азербайджанца Сархана Мамедова, в четвертьфинале прошел Абделлатифа Мохамеда из Египта, но в полуфинале уступил венгру Дариусу Витеку. Главный старт сезона с участием около 900 борцов из 135 стран продлится в Казахстане по 1 ноября. Беларусь представляют 17 атлетов.-0-