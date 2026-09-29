Белорус Дроздов набрал три очка в дерби ЦСКА и СКА в КХЛ

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Иван Дроздов помог московскому ЦСКА обыграть СКА из Санкт-Петербурга в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Первое в сезоне-26/27 "армейское дерби" прошло в Москве. На исходе получаса игры команды шли вровень (3:3), в конце второго периода хозяева забросили две шайбы за две минуты, а в начале заключительной трети оторвались на три гола. Петербуржцы сократили отставание до минимума, но перевести встречу в овертайм не смогли. Итог поединка - 6:5 в пользу ЦСКА, хет-трик за москвичей оформил уроженец Минска Павел Карнаухов.





Белорусский нападающий ЦСКА Иван Дроздов выдал лучшую для себя игру в текущем сезоне, трижды ассистировав партнерам. После 10 матчей у форварда 5 (1+4) очков. В составе СКА наш Сергей Сапего также заработал ассистентский балл, всего в активе защитника 5 (2+3) результативных действий.





ЦСКА продлил серию побед до шести, СКА проиграл впервые за четыре матча. Армейские команды идут на второй и третьей строчках в Западной конференции, набрав по 14 очков. Московский клуб станет следующим соперником минского "Динамо", поединок на "Минск-Арене" пройдет 1 октября.-0-