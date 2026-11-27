27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Николай Беляев завоевал бронзу первенства Европы по борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.
Континентальный форум проходит в армянском Цахкадзоре. В первый день турнира на ковер вышли юные представители греко-римского стиля борьбы, Николай Беляев занял третье место в весовой категории до 51 килограмма среди юношей до 17 лет. Чемпионом стал Юсуф Догру из Турции, серебро - у армянина Давида Арутюняна.
27 и 28 ноября в Цахкадзоре пройдут соревнования у взрослых борцов классического стиля. Призеры в вольной борьбе определятся с 29 ноября по 1 декабря, в воскресенье на турнире выступят юноши и девушки, в понедельник и вторник - опытные атлеты. Всего чемпионат Европы собрал около 300 спортсменов и членов делегаций из 11 стран.-0-
Спорт
Белорус Беляев стал третьим на первенстве Европы по борьбе среди глухих
27 ноября 2026, 11:04
Белорус Беляев стал третьим на первенстве Европы по борьбе среди глухих
Фото Минспорта
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