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Бельгийцы обошли итальянцев в группе Лиги наций УЕФА

Опубликовано:

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Спорт
12 ноября 2026, 21:56

Бельгийцы обошли итальянцев в группе Лиги наций УЕФА

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Старого Света возобновились встречи Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Измире аутсайдеры группы А1 футболисты Турции проиграли команде Бельгии со счетом 1:2. Турки потерпели пятое фиаско подряд, а бельгийцы обошли в таблице итальянцев. Позже в Милане встретятся главные фавориты этого квартета Италия и Франция. Турнирное положение: Франция - 10 очков (4 матча), Бельгия - 9 (5), Италия - 7 (4), Турция - 0 (5). 

В сильнейшем дивизионе встречи пятого тура сегодня пройдут в группе А3. Ее лидер сборная Испании, не потерявшая еще ни одного очка и обеспечившая себе выход в четвертьфинал, сыграет в Праге с Чехией. На поле лондонского стадиона "Уэмбли" идущие вторыми англичане примут хорватов. Положение команд после четырех игровых дней: Испания - 12 очков, Англия - 9, Хорватия - 3, Чехия - 0. 

В третьем по рангу дивизионе футболисты Армении в Ереване разошлись миром с киприотами - 1:1. Лидер группы С2 сборная Черногории сыграет в Подгорице с командой Латвии. Турнирное положение: Черногория - 10 очков (4 матча), Кипр - 8 (5), Армения - 5(5), Латвия - 1 (4).

Футболисты сборной Беларуси сегодня сыграют в гостях у аутсайдера квартета С1 команды Сан-Марино (начало встречи в 22.45; прямая трансляция на телеканале "Спорт ТВ"). Лидеры этой группы албанцы примут в Тиране финнов. Положение команд после четырех туров: Албания - 9 очков, Беларусь - 7, Финляндия - 7, Сан-Марино - 0. В последнем туре 15 ноября белорусы встретятся с албанцами.-0-
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