Беларусь, Россия, Казахстан. Кубок Президентского спортивного клуба по хоккею стартует в Минске

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На льду столичной "Чижовка-Арены" стартует традиционный международный турнир по хоккею Кубок Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.



На турнире выступят юниорские (U17 и U18) сборные Беларуси, команда Казахстана-U18, а также юношеская (U16) сборная России. Участники определят победителя по круговой системе, каждая команда сыграет по разу со всеми соперниками. В матче открытия Кубка ПСК наш младший состав встретится с россиянами (начало в 14.00), в 18.00 стартует поединок Беларуси-U18 и Казахстана-U18.



В пятницу между собой сыграют обе гостевые сборные, а также команды-хозяйки льда. В заключительный день соревнований, 7 ноября, состоятся матчи Беларусь-U17 - Казахстан-U18 и Беларусь-U18 - Россия-U16. 5 ноября в рамках Кубка ПСК состоится турнир в формате 3х3, где борьбу за главный приз поведет в том числе женская сборная России.



Кубок Президентского спортивного клуба был впервые проведен в 2007 году, белорусские хоккеисты выигрывали трофей семь раз (2008, 2009, 2014, 2021, 2022, 2023, 2025). Для юниорской сборной нашей страны турнир в Минске является одним из этапов подготовки к чемпионату мира-U18, который пройдет в США весной 2027 года. Вход на трибуны "Чижовка-Арены" свободный.-0-