Беларусь на молодежном чемпионате мира в США представят 14 борцов

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском Лас-Вегасе стартует чемпионат мира по борьбе среди спортсменов не старше 23 лет, на котором выступят 14 белорусов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первыми на ковер с 12 по 14 октября выйдут представители греко-римского стиля. Нашу сборную представят чемпион Беларуси Захар Яневич (до 72 кг), медалист юниорского и молодежного первенств Европы Илья Валевский (до 82 кг) и вице-чемпион мира-U23, призер взрослого континентального форума и участник Олимпийских игр Абубакар Хаслаханов (до 97 кг).
С 14 по 16 октября соревноваться в Лас-Вегасе будут девушки, в том числе наши чемпионки Европы среди молодежи Арина Демченко (до 57 кг), Ксения Тереня (до 65 кг) и Виктория Шахторина (до 76 кг), медалистки первенства континента-U23 Светлана Котенко (до 50 кг) и Марта Гетманова (до 59 кг) и призер прошлогоднего молодежного ЧМ Яна Третьяк (до 62 кг).
С 16 по 18 октября состоятся схватки борцов вольного стиля. Участие в турнире примут победители чемпионата Европы среди молодежи Магомедхан Магомедханов (до 65 кг) и Владислав Козлов (до 97 кг), а также Александр Гульник (до 74 кг), Дмитрий Лукашук (до 79 кг) и Павел Дятлов (до 125 кг). Всего на ЧМ-U23 в Лас-Вегасе заявилось более 600 атлетов.-0-