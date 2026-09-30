Беларусь и Якутия договорились поддерживать взаимодействие в спортивной сфере

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко встретился в Минске с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.



Два года назад глава НОК Беларуси принимал участие в эстафете огня VIII Международных спортивных Игр "Дети Азии" в Якутске и был почетным гостем на церемонии открытия соревнований. На встрече в Минске Виктор Лукашенко заметил, что отношения нашей страны с российским регионом развиваются динамично, в том числе в спортивной сфере.



"Мы с удовольствием вспоминаем о теплых моментах пребывания в Якутске и вашу прекрасную землю. Уверен, когда белорусы приедут туда в следующий раз, вы будете так же радушны и гостеприимны. Глава Международного комитета Игр "Дети Азии" Владимир Максимов активно работает с белорусской стороной, часто принимает участие в различных мероприятиях в нашей стране. Рад, что, несмотря на плотный график в Минске, вы нашли время посетить олимпийский комитет", - сказал президент НОК.



Айсен Николаев отметил прочные партнерские отношения Беларуси и Якутии, которые были налажены за 30 лет. Стороны активно сотрудничают в торгово-экономической, промышленной, гуманитарной и спортивной сферах.



"Благодаря руководству НОК мы смогли серьезно расширить взаимодействие в области спорта. В 2024 году ваша команда отлично выступила на Играх "Дети Азии". Уверен, что на следующих стартах вас также ждут большие достижения. Белорусские спортсмены часто принимают участие в соревнованиях в нашем регионе и всегда отличаются хорошей подготовкой и высокими результатами", - добавил глава Якутии.



Также гости посетили музейную экспозицию НОК и познакомились с главными достижениями белорусского спорта. По итогам встречи стороны договорились поддерживать тесное взаимодействие в спортивной сфере и развивать отношения в других отраслях.-0-