Бегуны из Танзании и Кении показали лучшие результаты на главной дистанции Минского полумарафона 

В 13.00 в столице начнется забег на 5 км, в 14.00 стартует фан-забег на 3 км, с трех до четырех часов дня пройдут семейные забеги на 1,5 км.

Всего на 11-й Минский полумарафон заявились более 30 тыс. любителей спорта из 40 стран.-0-

Фото Сергея Шелега, Ярослава Зарецкого

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители и призеры в самом престижном виде программы 11-го Минского полумарафона - на дистанции в 21 км и 97 м, сообщает корреспондент БЕЛТА.Победу среди мужчин с временем 1 час 4 мин. 23 сек. одержал Боай Маганга из Танзании. Вторым финишировал россиянин Дмитрий Сойкка, тройку призеров замкнул наш Владислав Прямов. Лучший результат у девушек показала кенийка Хильда Киптум (1:11:13), на долю секунды опередившая соотечественницу Синтию Косгеи. Бронза - у нашей Татьяны Шабановой. Прямов и Шабанова стали чемпионами Беларуси в полумарафоне.Бегуны стартовали у стадиона "Динамо" на улице Кирова, а финишировали на дорожке главной легкоатлетической арены страны. Маршрут дистанции был проложен по ул.Свердлова, пр.Независимости, ул.Ленина, пр.Победителей и ул.Ульяновской. Спортсмены пробежали мимо Белгосцирка, монумента Победы, минской ратуши, Дворца спорта и стелы "Минск - город-герой".