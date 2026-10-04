Батутисты Яскевич и Ершова стали шестыми в миксте на пятом этапе Кубка мира

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завершили выступления на пятом этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в итальянском Риччоне с двумя медалями, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Последний комплект наград был разыгран в смешанных синхронных прыжках. В финале выступили пары из восьми стран, в том числе действующие чемпионы мира в этой дисциплине из Беларуси Станислав Яскевич и Екатерина Ершова. Квалификацию наш дуэт преодолел с лучшим результатом, но повторить успех в финале не удалось - белорусы стали только шестыми.



Ранее Ершова одержала победу в женских индивидуальных прыжках, а Яна Лебедева завоевала серебро. Яскевич в личном зачете у парней стал седьмым. Шестой и заключительный этап Кубка мира по прыжкам на батуте пройдет в Германии 17 и 18 октября. В сумме за пять этапов сезона-2026 наши спортсмены выиграли 20 медалей (10-7-3).-0-