Батутисты Ершова и Яскевич стали двукратными чемпионами мира в миксте

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Екатерина Ершова и Станислав Яскевич принесли белорусской команде первое золото чемпионата мира по прыжкам на батуте 2026 года в китайском Нанкине, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В финал турнира в смешанных синхронных прыжках Ершова и Яскевич заходили в статусе фаворитов, выиграв квалификационные и полуфинальные соревнования. В решающем старте 7 ноября наши батутисты подтвердили статус - Екатерина и Станислав набрали 52,760 балла и заняли первое место.



В прошлом году белорусы стали первыми в истории чемпионами мира в этом виде программы. Серебро в Нанкине досталось Сельджан и Магсуду Магсудовым из Азербайджана (52,010), тройку замкнули японцы Хикару Мори и Юсеи Мацумото (51,490).



Ранее 7 ноября прошли полуфиналы в индивидуальных прыжках, по итогам которых борьбу за медали в воскресенье продолжат наши Иван Литвинович, Андрей Буйлов и Виолетта Бордиловская. Вне личных финалов остались Яскевич, Ершова и Яна Лебедева.



Далее в субботу определятся призеры мужского и женского командных турниров. Всего планетарный форум по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе собрал в Нанкине около 400 спортсменов из 41 страны.-0-