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Батутисты Ершова и Яскевич стали двукратными чемпионами мира в миксте

Опубликовано:

Логотип БелТА
Спорт
07 ноября 2026, 10:49

Батутисты Ершова и Яскевич стали двукратными чемпионами мира в миксте

Станислав Яскевич. Фото из архива
Станислав Яскевич. Фото из архива
Станислав Яскевич. Фото из архива
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Екатерина Ершова и Станислав Яскевич принесли белорусской команде первое золото чемпионата мира по прыжкам на батуте 2026 года в китайском Нанкине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финал турнира в смешанных синхронных прыжках Ершова и Яскевич заходили в статусе фаворитов, выиграв квалификационные и полуфинальные соревнования. В решающем старте 7 ноября наши батутисты подтвердили статус - Екатерина и Станислав набрали 52,760 балла и заняли первое место.

В прошлом году белорусы стали первыми в истории чемпионами мира в этом виде программы. Серебро в Нанкине досталось Сельджан и Магсуду Магсудовым из Азербайджана (52,010), тройку замкнули японцы Хикару Мори и Юсеи Мацумото (51,490). 

Ранее 7 ноября прошли полуфиналы в индивидуальных прыжках, по итогам которых борьбу за медали в воскресенье продолжат наши Иван Литвинович, Андрей Буйлов и Виолетта Бордиловская. Вне личных финалов остались Яскевич, Ершова и Яна Лебедева.

Далее в субботу определятся призеры мужского и женского командных турниров. Всего планетарный форум по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе собрал в Нанкине около 400 спортсменов из 41 страны.-0-
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