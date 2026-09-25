БАТЭ и легенды клуба сыграют с 2DROTS в Борисове

Футбольный клуб БАТЭ был основан 12 апреля 1996 года. За свою историю желто-синие 15 раз становились чемпионами Беларуси и до сих пор остаются единственной командой страны, игравшей в основной стадии Лиги чемпионов УЕФА. Дважды БАТЭ преодолевал групповой этап Лиги Европы и выходил в раунд плей-офф. В 2026 году обновленный и заметно омоложенный состав клуба завоевал Кубок Беларуси, прервав затянувшуюся паузу без титулов.





В год 30-летия клуба БАТЭ вместе со своим надежным титульным партнером - компанией FONBET - приглашает всех на большой футбольный праздник.





Эти фамилии знакомы каждому белорусскому болельщику. Глеб, Кривец, Юревич, Скавыш, Поляков, Сиваков - те, с кем связаны победы над "Баварией", "Арсеналом", "Ромой" и другими грандами европейского футбола. 27 сентября болельщики снова смогут увидеть их на "Борисов-Арене" в рамках матчдея "FONFEST - ЧАС БАТЭ!".

Программа 27 сентября



13:00 - запуск гостей; 13:30 - начало развлекательной программы, работа диджея (музыка 90-х), доступ к фотозонам;

13:30-15:15 - автограф-сессии легенд БАТЭ, игроков 2DROTS и основного состава БАТЭ;

14:00-15:10 - открытие "Кубов Легенд";

14:25 - PublicTalk с легендами (болельщики смогут задать свои вопросы);

14:30-15:00 - игра в "квадрат" с игроками 2DROTS и легендами БАТЭ;

15:30-17:30 - матч БАТЭ - 2DROTS;

17:30-18:00 - буллиталити. 13:30 - начало развлекательной программы, работа диджея (музыка 90-х), доступ к фотозонам;13:30-15:15 - автограф-сессии легенд БАТЭ, игроков 2DROTS и основного состава БАТЭ;14:00-15:10 - открытие "Кубов Легенд";14:25 - PublicTalk с легендами (болельщики смогут задать свои вопросы);14:30-15:00 - игра в "квадрат" с игроками 2DROTS и легендами БАТЭ;15:30-17:30 - матч БАТЭ - 2DROTS;17:30-18:00 - буллиталити.

Билеты можно приобрести в фаншопе "Борисов-Арены" ежедневно с 10:00 до 20:00 и на сайте 24afisha.by . Владельцам клубных карт БАТЭ всех категорий вход свободный.





27 сентября на поле "Борисов-Арены" состоится шоу-матч "FONFEST - ЧАС БАТЭ!", приуроченный к 30-летию футбольного клуба БАТЭ. В игре примут участие нынешний состав борисовчан, легенды клуба и российская медийная команда 2DROTS (двукратный чемпион Медиалиги, участник FONBET Кубка России).Трансляция матча будет доступна в YOUTUBE. За всей актуальной информацией можно будет следить в социальных сетях ФК БАТЭ и FONBET.BY.

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