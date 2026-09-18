Баскетболисты "Зенита" снова проиграли в Суперкубке Единой лиги ВТБ

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве продолжаются матчи розыгрыша Суперкубка Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В предварительной группе А баскетболисты "Зенита" из Санкт-Петербурга после стартового поражения от казанского УНИКСа (73:78) сегодня уступили и турецкому клубу "Анадолу Эфес" из Стамбула - 76:100. В заключительном матче этого трио 19 сентября УНИКС встретится с турецкой командой.



В первом поединке группы Б действующий победитель Единой лиги ВТБ и обладатель Суперкубка московский ЦСКА переиграл баскетболистов "Игокеа" из Боснии и Герцеговины - 92:81. Сегодня соперником москвичей будет обладатель бронзы краснодарский "Локомотив-Кубань". В последний день первого этапа краснодарская команда будут соперничать с боснийцами. Поединки за итоговые места состоятся 20 сентября. Суперкубок разыгрывается в шестой раз, в финале прошлого сезона ЦСКА обыграл "Зенит" со счетом 96:79. Только эти клубы становились обладателями Суперкубка: армейцы побеждали трижды (2021, 2024, 2025), у зенитовцев два трофея (2022, 2023).



Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ откроется 25 сентября - в Санкт-Петербурге "Зенит" примет "Уралмаш" из Екатеринбурга. Белорусский специалист Ростислав Вергун начинал прошлый сезон во главе уральской команды, а затем работал в тренерском штабе зенитовцев. В июне 2026 года Ростислав Вергун возглавил саратовский "Автодор".



В сезоне-2026/27 в Единой лиге ВТБ дебютируют баскетболисты владивостокского "Динамо". Матчи регулярного первенства пройдут в два этапа. На первом 11 команд сыграют друг с другом дома и в гостях, после чего разделятся на две группы. Первая шестерка проведет свой двухкруговой турнир и будет ждать двух соперников по четвертьфинальной стадии. Они определятся после матчей пяти команд второй группы. Четвертьфинальные серии пройдут до трех побед, полуфинальные и финальная - до четырех побед. При этом серия за бронзу продлится до двух побед.



В золотой серии прошлого сезона ЦСКА разгромил УНИКС - 4:0, а в серии за бронзовые награды "Локомотив-Кубань" со счетом 3:2 одолел баскетболистов "Зенита". ЦСКА 13 раз становился победителем Единой лиги ВТБ, по одному разу этот турнир выигрывали "Зенит", УНИКС и подмосковные "Химки".-0-