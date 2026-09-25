Баскетболисты "Зенита" примут "Уралмаш" на старте сезона Единой лиги ВТБ

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной сезон Единой лиги ВТБ откроется сегодня в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В первом поединке регулярного чемпионата баскетболисты "Зенита" примут "Уралмаш" из Екатеринбурга. Белорусский специалист Ростислав Вергун начинал прошлый сезон во главе уральской команды, а затем работал в тренерском штабе зенитовцев. В июне 2026 года Ростислав Вергун возглавил саратовский "Автодор", который 26 сентября встретится на своей арене с баскетболистами "Самары". На прошлой неделе в турнире за Суперкубок зенитовцы выступили неудачно, проиграв казанскому УНИКСу (73:78) и турецкому клубу "Анадолу Эфес" из Стамбула (76:100), который затем стал обладателем трофея. В субботу, 26 сентября, УНИКС сыграет в Казани с пермской "Пармой".



Действующий чемпион Единой лиги ВТБ московский ЦСКА 27 сентября сойдется в столичном дерби с МБА-МАИ, а обладатель бронзы "Локомотив-Кубань" в Краснодаре будет соперничать с красноярским "Енисеем", капитаном которого является белорусский нападающий Евгений Белянков. В сезоне-2026/27 в Единой лиге ВТБ дебютируют баскетболисты владивостокского "Динамо", которые в своем первом поединке 30 сентября сыграют на выезде с казанским УНИКСом.



Матчи регулярного первенства пройдут в два этапа. На первом 11 команд сыграют друг с другом дома и в гостях, после чего разделятся на две группы. Первая шестерка проведет свой двухкруговой турнир и будет ждать двух соперников по четвертьфинальной стадии. Они определятся после матчей пяти команд второй группы. Четвертьфинальные серии пройдут до трех побед, полуфинальные и финальная - до четырех побед. При этом серия за бронзу продлится до двух побед.



В золотой серии прошлого сезона ЦСКА разгромил УНИКС - 4:0, а в серии за бронзовые награды "Локомотив-Кубань" со счетом 3:2 одолел баскетболистов "Зенита". ЦСКА 13 раз становился победителем Единой лиги ВТБ, по одному разу этот турнир выигрывали "Зенит", УНИКС и подмосковные "Химки".-0-