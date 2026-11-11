Баскетболисты ЦСКА идут без потерь в Единой лиге ВТБ

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты ЦСКА выиграли девятый матч подряд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Сегодня лидер турнира уверенно переиграл на своей арене дебютанта лиги ВТБ владивостокское "Динамо" с разницей в 31 очко - 106:75. Дальневосточная команда одержала три виктории и потерпела шесть поражений. В Перми местная "Парма" проиграла казанскому УНИКСу со счетом 70:84. "Зенит" в Санкт-Петербурге разгромил аутсайдеров лиги баскетболистов "Самары" с результатом 92:56. Для самарской команды это десятое поражение в десяти встречах.





Накануне саратовский "Автодор" под руководством белорусского специалиста Ростислава Вергуна потерпел четвертое фиаско кряду, проиграв в российской столице баскетболистам МБА с разницей в три десятка очков - 73:103. Белорусский нападающий гостей Даниил Коско за 13 минут игрового времени набрал пять баллов. В десяти проведенных встречах "Автодор" одержал три победы при семи поражениях.





Положение в лидирующей группе сейчас таково: ЦСКА - 18 очков (9 матчей), "Зенит" - 17 (10), УНИКС - 16 (9), "Локомотив-Кубань" - 15 (8).





Следующие встречи состоятся в ближайшие выходные дни. Красноярский "Енисей", капитаном которого является белорусский нападающий Евгений Белянков, 14 ноября примет на своей арене екатеринбургский "Уралмаш". До этого сибиряки добыли всего одну победу в семи проведенных встречах, а в активе уральцев четыре виктории в восьми матчах. Баскетболисты "Самары" у себя дома постараются дать бой ЦСКА, а МБА сыграет в Москве с владивостокскими динамовцами. В воскресенье, 15 ноября, пермская "Парма" встретится на своей площадке с "Зенитом".-0-