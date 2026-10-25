Баскетболисты "Самары" проиграли седьмой матч в Единой лиге ВТБ

Свое седьмое поражение подряд волжане потерпели сегодня у себя дома, проиграв краснодарскому клубу "Локомотив-Кубань" со счетом 62:92. После этой виктории южане набрали 11 очков. Столько же баллов у казанского УНИКСа, а у лидирующего московского ЦСКА 12 очков из 12 возможных.
В следующем матче баскетболисты "Зенита" 26 октября примут в Санкт-Петербурге красноярский "Енисей", капитаном которого является белорусский нападающий Евгений Белянков. Две встречи состоятся во вторник, 27 октября. Дебютант Единой лиги ВТБ владивостокское "Динамо" примет на своей арене саратовский "Автодор", который тренирует белорусский специалист Ростислав Вергун. Баскетболисты ЦСКА сыграют в российской столице с пермской "Пармой".-0-