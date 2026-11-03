Баскетболисты "Самары" проиграли 8-й матч в Единой лиге ВТБ

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Самары" потерпели восьмое поражение подряд в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня в своем восьмом поединке проиграли в Перми местной "Парме" с разницей в 41 очко - 68:109. Для пермской команды это четвертая победа в семи проведенных матчах.



В пятницу, 6 ноября, саратовский "Автодор", который тренирует белорусский специалист Ростислав Вергун, примет на своей арене казанский УНИКС. В двух предыдущих поединках саратовская команда потерпела крупные поражения от лидера турнира московского ЦСКА (55:117) и от дебютанта лиги ВТБ владивостокского "Динамо" (73:98), а казанский клуб после пяти викторий подряд проиграл в минувший уик-энд краснодарскому клубу "Локомотив-Кубань" (80:107).



Три встречи очередного тура состоятся 7 ноября. Один из аутсайдеров первенства красноярский "Енисей", капитаном которого является белорусский нападающий Евгений Белянков, сыграет у себя дома с динамовцами из Владивостока. Из шести матчей этого сезона сибиряки выиграли только один. В Екатеринбурге местный "Уралмаш" будет соперничать с московским МБА, а в Краснодаре "Локомотив-Кубань" примет "Парму". Идущий без потерь ЦСКА 8 ноября сыграет в российской столице с еще одним фаворитом питерским "Зенитом". Сейчас у ЦСКА 14 очков из 14 возможных, столько же и у зенитовцев, но они провели на один поединок больше. Внизу турнирной таблицы находятся баскетболисты "Самары".-0-