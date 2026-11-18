18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аутсайдеры Единой лиги ВТБ баскетболисты "Самары" добыли первую викторию в матчах регулярного чемпионата, сообщает корреспондент БЕЛТА.



После десяти поражений подряд сегодня самарская команда сумела победить в российской столице баскетболистов МБА со счетом 83:78. Еще один аутсайдер турнира красноярский "Енисей" проиграл в Казани одному из главных фаворитов казанскому УНИКСу с результатом 68:82. Капитан гостей белорусский нападающий Евгений Белянков провел на площадке почти 22 минуты и набрал шесть очков. Для сибиряков это восьмое поражение в девяти проведенных встречах, а УНИКС одержал восьмую викторию в десяти сыгранных матчах. В Екатеринбурге местный "Уралмаш" уступил краснодарскому "Локомотиву-Кубани" с разницей в пять очков - 95:100.



Лидер регулярного сезона московский ЦСКА, не проигравший еще ни одного матча, в центральном поединке этой недели 22 ноября примет на своей арене УНИКС. Положение в группе лидеров: ЦСКА - 20 очков (10 матчей), "Зенит" (Санкт-Петербург) - 19 (11), УНИКС - 18 (10) "Локомотив-Кубань" - 17 (9).-0-