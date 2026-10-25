Баскетболисты "МИНСКА" вышли на второе место в чемпионате Беларуси





После первой четверти встречи на площадке могилевского спорткомплекса "Олимпиец" хозяева уступали с разницей в 15 очков - 11:26, а к большому перерыву сумели сократить отставание до семи баллов - 34:41. В концовке встречи могилевчане были близки к тому, чтобы догнать гостей, но минчане сумели удержать преимущество и добились победы с перевесом в три очка - 70:67.

Накануне лидеры турнира действующие чемпионы страны баскетболисты "Гродно-93" уверенно переиграли у себя дома витебский "Рубон" с перевесом в 22 очка - 81:59. Баскетболисты брестской "Виктории" после шести поражений подряд добыли первую победу, разгромив на своей арене "Гродно-93-ГрГУ" с результатом 76:57. Положение в группе лидеров: "Гродно-93" - 13 очков (7 матчей), "МИНСК" - 12 (8), "Гомельские рыси" - 10 (6), "Борисфен" - 10 (6), "Рубон" - 10 (6). Накануне лидеры турнира действующие чемпионы страны баскетболисты "Гродно-93" уверенно переиграли у себя дома витебский "Рубон" с перевесом в 22 очка - 81:59. Баскетболисты брестской "Виктории" после шести поражений подряд добыли первую победу, разгромив на своей арене "Гродно-93-ГрГУ" с результатом 76:57. Положение в группе лидеров: "Гродно-93" - 13 очков (7 матчей), "МИНСК" - 12 (8), "Гомельские рыси" - 10 (6), "Борисфен" - 10 (6), "Рубон" - 10 (6).





Лидеры женского чемпионата Беларуси баскетболистки "Горизонта" одержали пятую викторию подряд, не оставив никаких шансов на успех "СДЮШОР-МИНСК" - 106:29. Гродненская "Олимпия" также без проблем разобралась на выезде с "Гомельскими рысями", победив с результатом 85:46. У "Горизонта" стало 10 очков из 10 возможных, на один балл отстает "Олимпия", в активе "МИНСКА" 8 очков. На следующей неделе, 27 октября, баскетболистки "Горизонта" будут соперничать с "МИНСКОМ".-0-





Фото Олега Фойницкого

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "МИНСКА" одолели "Борисфен" в центральном поединке очередного тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.