Баскетболисты "МИНСКА" уступили в матче Единой молодежной лиги ВТБ

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "МИНСКА" потерпели второе поражение подряд в матчах Единой молодежной лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня белорусы уступили в российской столице МБА-МАИ с результатом 57:90. Самыми результативными в составе гостей стали Станислав Козел и Олег Салей, набравшие по девять очков. До этого подопечные Дмитрия Колтунова также в Москве проиграли еще одному из главных фаворитов турнира ЦСКА со счетом 63:97. В шести проведенных поединках этого сезона белорусы одержали три виктории и столько же раз терпели поражения. Турнирную таблицу возглавляют МБА-МАИ, ЦСКА и питерский "Зенит", набравшие по 12 очков из 12 возможных. Два следующих матча баскетболисты "МИНСКА" проведут на своей площадке: 9 ноября они встретятся с казанским УНИКСом, а 12 ноября примут "Нижний Новгород-Мещерский".



На первом этапе 16 участников молодежной лиги проводят двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Регулярный чемпионат завершится 6 марта 2027 года, после чего пройдут серии 1/8 и 1/4 финала (до двух побед). Победители четвертьфинальных баталий выйдут в "Финал четырех" и разыграют награды Единой молодежной лиги ВТБ.



Баскетболисты "МИНСКА" в третий раз выступают в этих состязаниях. В двух предыдущих сезонах они выходили в четвертьфинал, где уступали будущим чемпионам. Весной 2025 года белорусы проиграли молодежной команде МБА-МАИ, а в прошлом сезоне пропустили в "Финал четырех" сверстников из "Зенита", которые затем в поединке за золото переиграли МБА-МАИ - 80:71. В игре за бронзовые награды ЦСКА оказался сильнее краснодарского "Локомотива-Кубани" - 81:57. Баскетболисты ЦСКА являются пятикратными чемпионами, три титула у "Зенита", два - у "Химок", по разу Единую молодежную лигу выигрывали "Локомотив-Кубань" и МБА-МАИ.-0-