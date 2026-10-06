Баскетболисты МБА и ЦСКА победили на старте сезона Единой молодежной лиги ВТБ





В первом поединке вице-чемпион этого турнира столичный МБА уверенно переиграл баскетболистов "Нижнего Новгорода" с результатом 93:50. Во втором сегодняшнем матче обладатели бронзовых наград баскетболисты ЦСКА принимали казанский УНИКС и разгромили гостей с преимуществом в 60 очков - 105:45.





Баскетболисты "МИНСКА", которые в третий раз выступят в этом турнире, свой стартовый поединок проведут 7 октября в Уфе против одного из дебютантов молодежной лиги местного "Динамо". Во втором туре 10 октября подопечные Дмитрия Колтунова также на выезде сыграют с еще одним новичком челябинским ЧБК. Первый домашний матч минчане проведут 20 октября с екатеринбургским "Уралмашем", а 23 октября примут на своей площадке пермскую "Парму".





Кроме баскетболистов Уфы и Челябинска, в этих соревнованиях впервые сыграют баскетболисты "Динамо" из Владивостока. На первом этапе 16 команд проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Регулярный чемпионат завершится 6 марта 2027 года, после чего пройдут серии 1/8 и 1/4 финала (до двух побед). Победители четвертьфинальных баталий выйдут в "Финал четырех" и разыграют награды Единой молодежной лиги ВТБ.





Баскетболисты "МИНСКА" в двух предыдущих сезонах выходили в четвертьфинал, где уступали будущим чемпионам. Весной 2025 года белорусы проиграли молодежной команде МБА-МАИ, а в прошлом сезоне пропустили в "Финал четырех" сверстников из питерского "Зенита", которые затем в поединке за золото переиграли МБА-МАИ - 80:71. В игре за бронзовые награды ЦСКА оказался сильнее "Локомотива-Кубани" - 81:57. Баскетболисты ЦСКА являются пятикратными чемпионами, три титула у "Зенита", два - у "Химок", по разу Единую молодежную лигу выигрывали "Локомотив-Кубань" и МБА-МАИ.-0-

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двумя матчами в Москве стартовал новый сезон Единой молодежной лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.