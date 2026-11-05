Баскетболисты "Гродно-93" вышли на первое место в чемпионате Беларуси





Сегодня действующие чемпионы страны переиграли на площадке могилевского спорткомплекса "Олимпиец" местный "Борисфен" с перевесом в девять баллов - 74:65. После этого успеха в активе команды Дмитрия Кузьмина стало 15 очков. На один балл от гродненского клуба отстают "МИНСК" и витебский "Рубон". В субботу 7 ноября минчане сыграют в гостях у брестской "Виктории", а "Рубон" 8 ноября примет на своей площадке "Борисфен".





Турнирную таблицу женского первенства возглавляет "Горизонт", набравший 14 очков из 14 возможных. На один балл отстает гродненская "Олимпия", в активе молодежной команды из Гродно 11 очков. Баскетболистки "МИНСКА" набрали 9 очков в пяти проведенных встречах. В следующем туре 7 ноября "Горизонт" примет воспитанниц столичного РГУОР, которые в семи поединках сумели добыть всего одну победу.-0-

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Гродно-93" возглавили турнирную таблицу чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.