Баскетболисты "Гродно-93" победно стартовали в чемпионате Беларуси

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Гродно-93" с победы начали выступление в 35-м чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В своем стартовом поединке нового сезона действующие чемпионы страны победили в Бресте местную "Викторию" со счетом 89:71. Турнирную таблицу возглавляет витебский "Рубон", который сначала переиграл на выезде "Викторию" - 86:80, а затем победил на своей арене вице-чемпионов страны баскетболистов "МИНСКА" - 79:73. Минчане в первом туре разгромили на своей площадке "Гродно-93-ГрГУ" с перевесом в 56 очков - 104:48. Бронзовый призер могилевский "Борисфен" в первом матче нынешнего первенства переиграл у себя дома "Гомельских рысей" - 67:64. В финальной серии прошлого чемпионата баскетболисты "Гродно-93" одолели "МИНСК" (3:2) и второй раз подряд завоевали золото, всего у них десять титулов. Баскетболисты "МИНСКА" 16 раз становились чемпионами страны. В серии за бронзу могилевский "Борисфен" был сильнее "Рубона".



Встречи женского первенства начнутся 3 октября. В стартовом поединке нового сезона обладатель серебра "МИНСК" встретится у себя дома с воспитанницами РГУОР, а молодежная команда гродненской "Олимпии" примет на своей площадке бронзового призера "Горизонт" из Минской области. Действующие чемпионки Беларуси баскетболистки "Олимпии" 4 октября примут в Гродно "СДЮШОР-МИНСК". В золотой серии предыдущего первенства "Олимпия" трижды подряд обыграла "МИНСК" и стала чемпионом после 13-летнего перерыва. Бронзу завоевал основной состав "Горизонта", уверенно победивший свою молодежную команду. В активе "Горизонта" 15 чемпионских титулов, у "Олимпии" девять триумфов.-0-