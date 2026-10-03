Баскетболисты "Гродно-93" и "МИНСКА" победили в играх чемпионата Беларуси

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по баскетболу состоялись поединки очередного тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Действующие чемпионы страны баскетболисты "Гродно-93" одержали вторую победу подряд, разгромив на своей площадке молодежную команду "Гомельских рысей" с перевесом в 25 очков - 88:63. Серебряные призеры баскетболисты "МИНСКА" также у себя дома уверенно переиграли брестскую "Викторию" с разницей в 19 баллов - 91:72.



В финальной серии прошлого чемпионата баскетболисты "Гродно-93" одолели "МИНСК" (3:2) и второй раз подряд завоевали золото, всего у них десять титулов. Баскетболисты "МИНСКА" 16 раз становились чемпионами страны. В серии за бронзу могилевский "Борисфен" был сильнее "Рубона".



В стартовом поединке женского первенства обладатель серебра "МИНСК" не оставил ни малейших шансов на успех воспитанницам РГУОР - 114:26. Молодежная команда гродненской "Олимпии" уступила у себя дома бронзовому призеру "Горизонту" из Минской области с результатом 81:63. Действующие чемпионки Беларуси баскетболистки "Олимпии" 4 октября примут в Гродно "СДЮШОР-МИНСК". В золотой серии предыдущего первенства "Олимпия" трижды подряд обыграла "МИНСК" и стала чемпионом после 13-летнего перерыва. Бронзу завоевал основной состав "Горизонта", уверенно победивший свою молодежную команду. В активе "Горизонта" 15 чемпионских титулов, у "Олимпии" девять триумфов.-0-