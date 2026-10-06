"> Баскетболисты "Автодора" добыли вторую победу в Единой лиге ВТБ

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты саратовского "Автодора" одержали вторую победу на старте нового сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня подопечные белорусского специалиста Ростислава Вергуна встречались в Красноярске с местным "Енисеем" и сумели выиграть с разницей в два очка - 74:72. Капитан хозяев белорусский форвард Евгений Белянков набрал 9 очков, а нападающий гостей Даниил Коско принес своей команде 10 баллов. На старте нового сезона "Енисей" проиграл на выезде краснодарскому "Локомотиву-Кубани" со счетом 66:81. "Автодор" в первом туре победил в Саратове баскетболистов "Самары" - 77:69, а затем также на своей арене уступил екатеринбургскому "Уралмашу" - 75:80.



Без потерь идут "Локомотив-Кубань", у которого две виктории в двух проведенных матчах, а также действующий чемпион московский ЦСКА и пермская "Парма", выигравшие свои стартовые поединки. Первую победу добыли дебютанты этого турнира баскетболисты владивостокского "Динамо", которые после гостевого поражения от казанского УНИКСа (75:117), сумели обыграть на выезде "Самару" со счетом 98:84.



Матчи регулярного первенства пройдут в два этапа. На первом 11 команд сыграют друг с другом дома и в гостях, после чего разделятся на две группы. Первая шестерка проведет свой двухкруговой турнир и будет ждать двух соперников по четвертьфинальной стадии. Они определятся после матчей пяти команд второй группы. Четвертьфинальные серии пройдут до трех побед, полуфинальные и финальная - до четырех побед. При этом серия за бронзу продлится до двух побед.



В золотой серии прошлого сезона ЦСКА разгромил УНИКС - 4:0, а в серии за бронзовые награды "Локомотив-Кубань" со счетом 3:2 одолел баскетболистов "Зенита". ЦСКА 13 раз становился победителем Единой лиги ВТБ, по одному разу этот турнир выигрывали "Зенит", УНИКС и подмосковные "Химки".-0-