29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "МИНСКА" второй год подряд стали обладательницами Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня в решающем поединке 30-го кубкового розыгрыша минчанки победили в овертайме лидера нынешнего сезона "Горизонт" с разницей в шесть очков - 65:59. Для "МИНСКА" это седьмой кубковый трофей в истории.



В матче за бронзовые награды чемпионки страны баскетболистки гродненской "Олимпии" разгромили "Горизонт-2-РЦОП" с преимуществом в 53 очка - 93:40. Накануне в полуфинальных встречах гродненская команда проиграла "МИНСКУ" (56:65), а "Горизонт" был сильнее своей молодежной дружины (76:48).



Год назад "МИНСК" обыграл в финале "Олимпию", а в игре за бронзу "Горизонт" победил молодежную команду БК "МИНСК".-0-