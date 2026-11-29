29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "МИНСКА" второй год подряд стали обладательницами Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в решающем поединке 30-го кубкового розыгрыша минчанки победили в овертайме лидера нынешнего сезона "Горизонт" с разницей в шесть очков - 65:59. Для "МИНСКА" это седьмой кубковый трофей в истории.
В матче за бронзовые награды чемпионки страны баскетболистки гродненской "Олимпии" разгромили "Горизонт-2-РЦОП" с преимуществом в 53 очка - 93:40. Накануне в полуфинальных встречах гродненская команда проиграла "МИНСКУ" (56:65), а "Горизонт" был сильнее своей молодежной дружины (76:48).
Год назад "МИНСК" обыграл в финале "Олимпию", а в игре за бронзу "Горизонт" победил молодежную команду БК "МИНСК".-0-
Спорт
29 ноября 2026, 20:22
Баскетболистки "МИНСКА" снова выиграли женский Кубок Беларуси
Скриншот видео minskbasket.by
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