28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились финалисты розыгрыша Кубка Беларуси среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом полуфинальном поединке нынешний владелец трофея "МИНСК" обыграл действующих чемпионок страны баскетболисток гродненской "Олимпии" с результатом 65:56. Во втором полуфинале лидер нынешнего национального первенства "Горизонт" взял верх над своей молодежной командой с перевесом в 28 очков - 76:48.
Таким образом, 29 ноября "МИНСК" и "Горизонт" сыграют в решающем поединке 30-го кубкового розыгрыша, а "Олимпия" и "Горизонт-2-РЦОП" поспорят за бронзовые награды. Вход на все игры свободный.
Год назад "МИНСК" обыграл в финале "Олимпию" и в шестой раз стал обладателем Кубка Беларуси. В игре за бронзу "Горизонт" оказался сильнее молодежной команды БК "МИНСК".-0-
Спорт
28 ноября 2026, 19:50
Баскетболистки "МИНСКА" и "Горизонта" сыграют в финале Кубка Беларуси
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