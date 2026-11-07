Баскетболистки "Горизонта" продолжают побеждать в женском чемпионате Беларуси

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Горизонта" продолжают громить соперников в матчах женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою восьмую победу подряд подопечные Наталии Трофимовой одержали сегодня у себя дома, переиграв воспитанниц РГУОР с разницей в полсотни очков - 96:45. Во втором сегодняшнем матче молодежная команда БК "МИНСК" выиграла у баскетболисток столичной СДЮШОР - 78:51. После сегодняшней победы у "Горизонта" стало 16 очков из 16 возможных, на три балла отстает гродненская "Олимпия".

Один из главных фаворитов мужского чемпионата "МИНСК" уверенно победил на выезде брестскую "Викторию" со счетом 105:71. После этого успеха минчане вышли на первое место в турнирной таблице. Идущий третьим витебский "Рубон" 8 ноября примет на своей площадке могилевский "Борисфен". Положение в группе лидеров: "МИНСК" - 16 очков (10 матчей), "Гродно-93" - 15 (8), "Рубон" - 14 (9), "Борисфен" - 13 (8), "Рубон" - 14 (9).-0-