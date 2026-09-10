Бакинский "Сабах" проиграл в дебютном матче футбольной Лиги чемпионов

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты бакинского "Сабаха" неудачно дебютировали в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В стартовом поединке основного этапа чемпионы Азербайджана потерпели крупное поражение в гостях у английского "Манчестер Юнайтед" - 0:4. А вот еще один новичок главного континентального турнира итальянский "Комо" у себя дома уверенно переиграл немецкий "Лейпциг" - 4:1.



В Мюнхене чемпионы Германии футболисты "Баварии" разгромили норвежский "Буде-Глимт" со счетом 5:0. В чешской столице пражская "Славия" уступила французскому "Лансу" - 2:3.



Ранее победитель двух последних сезонов Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" разгромил на своей арене словацкий "Слован" из Братиславы - 6:1. Финалист прошлого сезона лондонский "Арсенал" одолел на выезде итальянский "Наполи" со счетом 1:0. Самый титулованный клуб Европы мадридский "Реал" переиграл в испанской столице чемпиона Италии миланский "Интер" - 2:1, а еще один фаворит английский "Манчестер Сити" победил в гостях португальский "Порту" с результатом 2:0.



Поединки общего этапа завершатся 27 января 2027 года. Матчи плей-офф пройдут с 16 февраля по 5 мая, а финальный поединок 72-го сезона главного континентального клубного турнира состоится 5 июня на поле стадиона "Метрополитано" в Мадриде. В финале прошлого сезона Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" одолел в серии пенальти лондонский "Арсенал" и второй раз подряд стал обладателем Кубка европейских чемпионов. Мадридский "Реал" 15 раз выигрывал главный трофей.-0-